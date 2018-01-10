Медведев утвердил правила господдержки по ипотеке для семей с детьми

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает правила выдачи субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с двумя и тремя детьми. Документ опубликован на сайте кабмина.

«В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей», — говорится в объяснительной записке.

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Уточняется, что правила предусматривают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые взяли кредит на покупку жилья на первичном рынке или рефинансировали существующий.

Решение позволит выдать гражданам, у которых появился второй или третий ребенок, до 600 млрд руб. жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

Ранее сообщалось, что Минстрой ожидает снижение ипотечной ставки до 6%.