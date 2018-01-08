Рогозин сообщил о создании штаба для развития ОПК под санкциями

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что в коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России создан оперативный штаб для развития оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций. Об этом он написал в твиттере.

«В Коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (Гособоронзаказа. — «Газета.Ru») в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России», — написал Рогозин.

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Он добавил, что штаб возглавит зампред коллегии Олег Бочкарев.

Ранее Рогозин ответил на заявление Альфа-банка об отказе обслуживать оборонку из-за санкций.