WSJ: бывший глава Uber намерен продать 29% своих акций в компании
Бывший глава и сооснователь Uber Трэвис Каланик намерен продать 29% принадлежащих ему акций в компании Uber Technologies Inc. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Каланик покинул пост главы Uber в прошлом году, но остается в совете директоров компании. Сообщается, что в настоящее Каланик владеет около 10% Uber.
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По данным источников, он планирует продать долю стоимостью около $1,4 млрд японскому SoftBank.
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что японский SoftBank купит 20% акций Uber.