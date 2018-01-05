WSJ: бывший глава Uber намерен продать 29% своих акций в компании

Бывший глава и сооснователь Uber Трэвис Каланик намерен продать 29% принадлежащих ему акций в компании Uber Technologies Inc. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Каланик покинул пост главы Uber в прошлом году, но остается в совете директоров компании. Сообщается, что в настоящее Каланик владеет около 10% Uber.

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По данным источников, он планирует продать долю стоимостью около $1,4 млрд японскому SoftBank.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что японский SoftBank купит 20% акций Uber.