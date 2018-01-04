В Совфеде прокомментировали планы Киева взорвать российский газопровод

Заявление Киева о планах подорвать российский газопровод на территории Украины соответствует логике украинских властей. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА «Новости».

«Если послушать украинских официальных лиц, занимающих отнюдь не последние должности, то становится совершенно непонятно, что еще поддерживает существование этого государства. Видимо, только сила инерции. В данном случае я до сих пор удивлен, что помешало украинской стороне подорвать газопроводную систему на своей территории. Это абсолютно вытекало бы из всей логики действий, которой тогда руководствовался Киев, — чем хуже, тем лучше», — сказал Клинцевич.

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Сенатор добавил, что Россия, принимая решение строить газопровод в обход Украины, учитывала полную непредсказуемость киевской власти.

«Иметь с ней какие-либо деловые отношения, в чем мы убеждались не раз, сейчас в принципе невозможно», — заключил Клинцевич.

Ранее замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что в 2014-2015 годах Киев планировал подорвать российский газопровод.