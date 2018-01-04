В Киеве рассказали о планах подорвать российский газопровод

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что в 2014-2015 годах Киев планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через украинскую территорию. Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.

«2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны?.. Я вам о государственных планах рассказываю», — заявил Грымчак.

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По его словам, наличие газопроводов на территории Украины предотвратило «широкомасштабную войну».

«Россия сегодня делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод», — добавил Грымчак.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условие для возобновления закупок российского газа.