Киев пригрозил работающим в Крыму международным компаниям

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев найдет рычаги давления на те международные компании, которые работают в Крыму и признают полуостров частью России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что это (история с турбинами Siemens в Крыму. — «Газета.Ru») стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами», — сказал Климкин на пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

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Ранее глава МИД Украины заявил об усилении давления на Россию по вопросу Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.