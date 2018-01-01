В России запретили алкоэнергетики

С 1 января 2018 года в России прекращаются выпуск и продажа алкогольных энергетиков, передает РИА «Новости».

Отмечается, что к категории подобных напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15%, в которой присутствуют тонизирующие вещества.

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Уточняется, что производство алкоэнергетиков теперь разрешено только для экспорта.

В апреле 2016 года депутаты законодательного собрания Амурской области внесли в Госдуму законопроект о тотальном запрете производства и продажи алкогольных и безалкогольных энергетиков в России.