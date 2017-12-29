Суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения

Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также стало известно, что суд взыскал 4,2 млрд руб. неуплаченных налогов с Браудера.

Реклама

«Гражданский иск удовлетворить: взыскать с Барудера и Ивана Черкасова (второй подсудимый) солидарно 4 млрд 200 млн руб», — огласил приговор судья.

Уточняется, что сам основатель фонда Hermitage Capital скрывается от российских правоохранительных органов, поэтому рассмотрение дела проходило заочно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия рассчитывает на беспристрастное расследование юридических ведомств Кипра по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и привлечет виновных к ответственности.