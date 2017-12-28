Глава Мосбиржи назвал криптовалюту электронным золотом

Глава Московской биржи Александр Афанасьев заявил, что криптовалюта больше всего напоминает «электронное золото». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никто еще точно не знает, чем это (криптовалюту) назвать. Это дериватив, ценная бумага, актив, интеллектуальная собственность? Мне это больше всего напоминает электронное золото. Золото века назад принималось в качестве средства платежа — это был общественный договор. Сейчас в общественном договоре по биткоину участвует небольшое количество населения, но этот общественный договор в каком-то смысле неформально уже заключен», — сказал Афанасьев.

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Он также подчеркнул, что золото можно получить не только продав товары и услуги или получив в наследство, но и «намайнить» самому.

Ранее сообщалось, что Минфин хочет обложить майнинг налогами.