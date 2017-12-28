«Газпром» посоветовал ЕС развивать газотранспортную систему

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что авария на газовом хабе в австрийском Баумгартене продемонстрировала проблемы газотранспортной системы Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

«Увеличение объема поставок сжиженного природного газа с помощью танкеров не гарантирует Европе безопасность, потому что когда топливо прибудет в порт, оно отправится по той же системе трубопроводов после регазификации», — пояснил Медведев.

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Он также добавил, что после аварии в Баумгартене ЕС надо продолжить работу над улучшением системы ГТС, а не высказываться о зависимости от российского газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что авария на газопроводе в Австрии показывает важность надежности системы подачи газа в Европу.