Минфин хочет обложить майнинг налогами
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин предлагает облагать налогом майнинг как предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает RNS.
«Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности... Соответственно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо ИП, либо юрилические лица», --сказал Моисеев.
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Он также добавил, что в зависимости от организационно-правовой формы будет определяется соответствующий вид налогообложения.
Ранее сообщалось, что в Кремле запустили процесс по регулированию рынка криптовалют.