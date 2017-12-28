Минфин хочет обложить майнинг налогами

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин предлагает облагать налогом майнинг как предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает RNS.

«Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности... Соответственно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо ИП, либо юрилические лица», --сказал Моисеев.

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Он также добавил, что в зависимости от организационно-правовой формы будет определяется соответствующий вид налогообложения.

Ранее сообщалось, что в Кремле запустили процесс по регулированию рынка криптовалют.