В Египте сообщили о ценах на путевки для российских туристов

Замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль заявил, что стоимость путевки на египетские курорты с учетом перелета Москва-Каир будет начинаться от $650. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что задача туристического сектора в Египте — создать и предложить российскому туристу такую программу, которая полностью удовлетворяла бы его пожелания с учётом уже накопившегося опыта.

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«Туристические компании уже разработали такие программы, которые, как я полагаю, полностью отвечают потребностям российских туристов», — добавил Мостафа Хелиль.

Ранее сообщалось, что Минтранс внес в кабмин документы для возобновления авиасообщения с Египтом.