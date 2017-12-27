Медведев предложил подумать о налоге на движимое имущество

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании госсовета, что нужно рассмотреть вопрос о судьбе налога на движимое имущество. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Упоминался налог на движимое имущество, можно было бы вообще рассмотреть вопрос о судьбе этого налога в контексте совершенствования налогового законодательства», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что МЭР надеется на скорое принятие закона по отмене налога на движимое имущество.