Совфед намерен разработать закон об импортозамещении в детском питании

Председатель комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике Михаил Щетинин заявил, что Совфед планирует разработать закон об импортозамещении в производстве детского питания. Об этом сообщает RNS.

«Есть очень серьезная проблема, которой комитет занимается, есть соответствующее поручение Валентины Матвиенко (глава Совфеда – «Газета.Ru»), разработка закона о детском питании. Этот сегмент нам нужно закрыть полностью и максимально отказаться от импортной составляющей», — сказал Щетинин.

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Он также добавил, что рабочая группа будет создана в начале января.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Россия постепенно будет отходить от политики прямого импортозамещения.