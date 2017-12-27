Минстрой cообщил о новых правилах выдачи субсидий регионам

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Гордеев заявил, что в 2018 году планируется сократить сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Так, регионы и Минстрой России должны будут подписать данные соглашения по всем мероприятиям программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России» до 15 февраля.

Реклама

«Государственная Дума приняла в трех чтениях изменения в Бюджетный кодекс, которые обязывают нас заключить соглашения о предоставлении регионам субсидий из федерального бюджета до 15 февраля. Поэтому нужно ориентироваться именно на эту дату, а не на 1 марта, как это было в предыдущие годы», — сказал Гордеев на Всероссийском селекторном совещании.

Замминистра пояснил, что со следующего года в законе о бюджете субъекта необходимо указывать точное наименование объекта строительства, на реализацию которого регион получает средства из федерального бюджета.

Следует уточнить, что ранее средства могли предоставляться на мероприятия, в которые могли быть «зашиты» сразу несколько объектов. Представители региональной власти позитивно оценили изменение правил выдачи субсидий, которые позволят со следующего года при расчете софинансирования учитывать привлеченные средства муниципальных образований.

Ранее, если из федерального бюджета на программу предоставлялось 70% необходимых средств, регион обеспечивал остальные 30%. Теперь субъект сможет получить средства федерального бюджета, даже заложив на реализацию программы меньше, например, 25%, при условии, что остальные 5% будут привлечены из бюджета муниципальных образований.