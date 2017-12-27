Трамп назвал 2018 год «прекрасным» для американского бизнеса

Президент США Дональд Трамп считает, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.

«Год будет прекрасным для компаний и создания рабочих мест! Фондовый рынок готов к еще одному успешному году!» — написал Трамп в твиттере.

Реклама

По его мнению, следующий календарный год по всем признакам будет очень хорошим для бизнеса, в том числе, благодаря новой налоговой реформе.

22 декабря Дональд Трамп подписал указ о налоговой реформе. Затем он поздравил своих обогатившихся на реформе друзей.