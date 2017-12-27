Трамп назвал 2018 год «прекрасным» для американского бизнеса
Президент США Дональд Трамп считает, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.
«Год будет прекрасным для компаний и создания рабочих мест! Фондовый рынок готов к еще одному успешному году!» — написал Трамп в твиттере.
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По его мнению, следующий календарный год по всем признакам будет очень хорошим для бизнеса, в том числе, благодаря новой налоговой реформе.
22 декабря Дональд Трамп подписал указ о налоговой реформе. Затем он поздравил своих обогатившихся на реформе друзей.