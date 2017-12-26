Минсельхоз направит на экспорт 500 тысяч тонн зерна из госфонда

Правительство разрешило направить на экспорт 500 тыс. тонн пшеницы и фуражного ячменя из государственного интервенционного фонда в 2017-2018 гг. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Речь идет о зерне, которое было куплено в ходе государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах. Реализацию зерна на биржевых торгах будет обеспечивать Минсельхоз. Зерно победителям биржевых торгов будет передаваться на условиях франко-элеватор.

Реклама

Заместитель генерального директора «Объединенной зерновой компании» Дмитрий Юрьев рассказал, что в настоящий момент в интервенционном фонде хранится около 4 млн тонн зерна на общую сумму в 36 млрд руб. По его словам, зерно хранится в 35 регионах России на 203 предприятиях хранения.

Ранее в Минсельхозе поставили цель вывезти из страны 45 млн тонн зерновых в 2017-2018 сельскохозяйственном году.