В России запустят дистанционное открытие счетов в банках

Совет Федерации одобрил закон, который внедряет механизм удаленной идентификации физических лиц. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Уточняется, что механизм удаленной идентификации позволит дистанционно открывать счета в банках уже с лета 2018 года.

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«Внедрение такого механизма позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения, а также будет способствовать развитию конкуренции и снижению издержек на финансовом рынке», — подчеркнула первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Как стало известно, за время принятия закона, будет сформирована технологическая инфраструктура, а банки смогут подготовить свои информационные системы и инфраструктуру к сбору биометрических данных.