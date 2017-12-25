ОК РУСАЛ определил ключевые события и достижения компании в 2017 году.

«Для РУСАЛа 2017 год был успешным не только в достижении бизнес-целей, но и в реализации масштабных проектов межгосударственного сотрудничества, технологического партнерства, а также развития социальной и культурной среды многочисленных городов присутствия компании, — сказал генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев. — РУСАЛ продолжает находить возможности и точки роста, прежде всего внутри России, и я уверен, что те проекты, которые мы реализовали в прошлом году, станут основой для еще больших достижений в будущем».

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В частности, в 2017 году был запущен новый бренд низкоуглеродного алюминия – ALLOW, который отличается существенно более низким «углеродным следом» – удельным объемом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли. Кроме того, РУСАЛ стал первым эмитентом панда-бондов из России. Сделки вызвали большой интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий объем двух траншей составил 1,5 млрд юаней.

Также РУСАЛ приступил к созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗа) в Карелии, который будет, используя инфраструктурные возможности площадки, предоставлять высокотехнологичные IT-сервисы, включая специальные услуги для анализа «больших данных», машинного обучения, майнинга криптовалют.

Разработанные специалистами РУСАЛа алюминиевые сплавы 8030 и 8176 приказом Минэнерго РФ разрешены для использования в алюминиевой проводке. Этого решения российский рынок ожидал почти 20 лет.

РУСАЛ и НИТУ «МИСиС» создали Институт легких материалов и технологий, который является первой в России площадкой для совместного выполнения партнерами и членами Алюминиевой ассоциации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по развитию современных технологий.

В Гвинее на базе госпиталя РУСАЛа в сотрудничестве с Роспотребнадзором создан уникальный научно-исследовательский лабораторный комплекс для борьбы с особо опасными инфекциями.

В рамках Года экологии провел в городах своего присутствия марафон «Зеленая лига», ставший логическим продолжением программы «День Енисея». В акции приняли участие около 4,5 тыс. волонтеров из 14 городов.

РУСАЛ приобрел красноярский завод по производству дисков СКАД, активно наращивая выпуск продукции с добавленной стоимостью и свою экспертизу в области глубокой переработки.

В 2017 году ежегодный РУСАЛ ФестивAL по направлениям #Театр, #Кино, #Наука, #Вело прошел в 16 городах России и Армении. Помимо этого, РУСАЛ открыл «Школу городских изменений» в 12 городах присутствия компании.