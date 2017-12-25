Кремль не стал комментировать ситуацию вокруг руководства Промсвязьбанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Промсвязьбанка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет комментария», — сказал Песков, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Промсвязьбанка и отъезда за границу его совладельца Дмитрия Ананьева.

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Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Ананьев подтвердил свой выезд из России.

Эту заграничную поездку он связал с состоянием здоровья и опроверг сообщения о своем бегстве.