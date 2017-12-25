Трамп поздравил своих обогатившихся на реформе друзей

Президент США Дональд Трамп поздравил своих друзей с тем, что они стали «намного богаче» из-за налоговой реформы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на одного из гостей президента.

В пятницу, 22 декабря, Трамп устроил ужин с друзьями в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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«Вы все стали намного богаче», — обратился президент США к своим товарищам, подразумевая налоговую реформу.

Подписанный Трампом закон о реформе подразумевает значительное снижение налогов для бизнеса и американцев с высоким доходом.