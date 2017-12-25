Минсельхоз предложил минимальную цену на вино

Минсельхоз рассчитал минимальную цену на вино — 180-190 руб. Свое предложение ведомство направит в Минфин весной 2018 года, пишут «Известия».

Минимальная розничная цена (МРЦ) на тихие вина должна составлять 180–190 рублей за бутылку объемом 0,75 л, уверены в Минсельхозе.

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«Минимальная розничная цена станет для покупателя ориентиром при покупке спиртного напитка. МРЦ даст покупателю понимание, что перед ним не низкокачественное вино. А если добавить еще определенную сумму, то можно приобрести приемлемый напиток», — сказал глава департамента пищевой, перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев.

Издание отмечает, что ранее ведомство предлагало установить минимальную цену на вино в 250 руб., однако в Минэкономразвития такой сценарий не поддержали.

«Если мы на старте поставим высокую МРЦ, то недобросовестные производители смогут заработать за счет резкого повышения рыночной цены. Поэтому мы решили сейчас предложить минимальную цену ниже 200 руб.», — объяснил Ахпашев.

Ранее Госдуме предложили установить минимальные цены на вино.