Министр финансов США получил в подарок коробку навоза «от американского народа»

Министр финансов США Стивен Мнучин получил коробку с конским навозом, сообщает New York Post.

Посылка была оставлена на подъездной дорожке у дома главы минфина США в элитном районе Бэл-Эйр в Лос-Анджелесе.

Чтобы исследовать подозрительную находку к дому был вызван наряд полиции. Но оказалось, что посылка, завернутая в рождественскую бумагу и подписанная «американским народом», была заполнены навозом. Правоохранители определили, что она не представляет угрозы.

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Рождественская открытка, обнаруженная внутри, содержала негативные отзывы о самом Мнучине, президенте США Дональде Трампе и законопроекте о налоговой реформе в размере $1,5 трлн, которую Трамп подписал в пятницу, сообщает полиция.

Ранее пользователи твиттера высмеяли Мнучина и его жену, актрису Луизу Линтон, за фотографии со свеженапечатанными американскими долларами.

В прошлом году подаренная министру экономики Чили секс-кукла стала причиной политического скандала.