Часы госдолга Германии впервые за 22 года начали обратный отсчет, сообщается на сайте ассоциации налогоплательщиков Германии.

Госдолг страны снизился на €58,4 млрд (2,9%) до €1,97 трлн. В настоящий момент он уменьшается на €78 в секунду.

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«До недавнего времени правительство страны и правительства земель все еще были глубоко вовлечены в долговую ловушку. К счастью, эта политика в ущерб молодым поколениям наконец-то прекращена», — сказал президент ассоциации Райнер Хольцнагель.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила вложения в госдолг США до $2,3 млрд.