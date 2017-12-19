Палата представителей конгресса США приняла налоговую реформу, предполагающую снижение ставки для бизнеса и физических лиц. Об этом сообщает Reuters.

В настоящий момент законопроект перенаправлен в сенат. Отмечается, что если верхняя палата также примет закон, он будет подписан президентом США Дональдом Трампом не позднее среды, 20 декабря. Отмечается, что это первая масштабная налоговая реформа в Штатах за 30 лет.

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Согласно закону, налоговая ставка для компаний составит 21% с 2018 года при 35% в настоящий момент.

Ранее сообщалось, что республиканцы в конгрессе согласовали план налоговой реформы.