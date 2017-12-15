Банк России назначил временную администрацию в Промсвязьбанке. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

«С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности Банка приказом Банка России от 15.12.2017 № ОД-3525 функции временной администрации по управлению ПАО «Промсвязьбанк» возложены с 15.12.2017 на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»», — говорится в сообщении.

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Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

«Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка», — отметили в ЦБ.

Промсвязьбанк занимает 9-е место по величине активов среди российских банков и входит в перечень системно значимых кредитных организаций.