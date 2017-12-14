Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков

Россельхознадзор с 18 декабря ограничивает ввоз растительной продукции из Шри-Ланки из-за выявленного в партии чая капрового жука, сообщает пресс-служба ведомства.

»..при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля партии чая в количестве 18,165 тонн происхождением Шри-Ланка, в упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект - капровый жук», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что капровый жук является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения.

Во избежание заноса и распространения по территории России указанного карантинного объекта Россельхознадзор с 18 декабря 2018 года вводит временные ограничения на ввоз всей растительной продукции происхождением Шри-Ланка до проведения переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны.