Порошенко назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, передает УНН.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

«Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно «Северного потока — 2»: это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши, но и угроза для энергетической безопасности всей Европы», — сказал Порошенко.

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Он добавил, что «Северный поток — 2» является абсолютно политическим проектом, но сотрудничество Украины и Польши с западными партнерами смогут обеспечить энергетическую безопасность двух стран.

Ранее США также заявили, что реализация проекта «Северный поток — 2» представляет угрозу энергетической безопасности Европы.