РЖД пустили все пассажирские поезда в обход Украины

С 11 декабря 2017 года РЖД полностью переводят пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины, передает РИА «Новости».

Как сообщается, двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово еще в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины.

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«Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась приблизительно в 56 млрд руб. До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок по территории Украины», — отмечает агентство.

Первые пассажирские поезда РЖД в обход Украины были запущены 15 ноября.