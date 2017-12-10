Пушков назвал главное достижение Порошенко

Сенатор Алексей Пушков заявил, что главным достижением украинского президента Петра Порошенко является превращение его страны в самое бедное государство Европы. Об этом он написал в своем твиттере.

«Главное достижение Порошенко: превращение Украины в самую бедную страну Европы. ВВП снизился вдвое, средняя зарплата в 2,5 раза. Люди платят за майдан», — заявил Пушков.

Ранее Порошенко заявил, что он является первым главой украинского государства, который демонстрирует надежность в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).