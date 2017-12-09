Нацбанк Украины назвал ущерб от блокады Донбасса

В Нацбанке Украины заявили, что ущерб от транспортной блокады Донбасса в 2017 году составил $1,8 млрд. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

«Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны оказались на уровне $1,8 млрд в 2017 году», — говорится в сообщении.

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Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не даст ввести в Донбассе «оккупационный режим».

Также глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заявил, «какие отношения в состоянии войны?».