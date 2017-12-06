Орешкин рассказал, что будет с рублем

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Глава МЭР Максим Орешкин в ходе онлайн-интервью «Газете.Ru» рассказал, что будет с рублем в декабре.

Отвечая на вопрос, не рухнет ли рубль в декабре, Орешкин ответил: «Не рухнет».

Он отметил, что курс рубля сейчас зависит от колебаний цен на нефть, при этом он гораздо более стабильный, чем это было раньше.

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Говоря об ожиданиях по курсу рубля на следующий год, глава МЭР ответил, что и в следующем году рубль не рухнет.

Он отметил, что переоцененность рубля, которая была в апреле, 7-процентным ослаблением реального эффективного курса рубля сейчас нивелирована, и рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться.

Ранее сообщалось, что МЭР представит новый макроэкономический прогноз в начале 2018 года.