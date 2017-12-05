Россельхознадзор заподозрил PepsiCo в коммерческом шпионаже

Россельхознадзор намерен обратиться в российские правоохранительные органы по поводу ситуации с американской компанией PepsiCo, которую ведомство подозревает в коммерческом шпионаже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

Накануне Россельхознадзор заявил, что на встрече представителей Национального союза производителей молока («Союзмолоко») с руководством ведомства вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию служебного документа Россельхознадзора, имеющего пометку «для служебного пользования» и не направлявшегося в адрес компании. По мнению ведомства, это говорит о незаконном получении PepsiCo информации государственных органов.

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По словам Гулшкова, компания не предоставляла никаких документов под грифом «для служебного пользования» руководству Россельхознадзора и использует только законные методы взаимодействия с органами власти и СМИ.

Россельхознадзор сообщил, что, основываясь на предварительных результатах внутренней проверки, подозревает PepsiCo в хакерской атаке для получения служебного документа и расценивает данный факт как коммерческий шпионаж.

По словам Мелано, Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, «что будет сделано в ближайшее время».