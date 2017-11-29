Соколов: все российские поезда начнут движение в обход Украины до конца года

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что движение всех поездов до конца 2017 года будет переведено на новый железнодорожный обход Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком», — сказал Соколов.

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Ранее сообщалось, что РЖД запустили пассажирские поезда в обход Украины.

Уточняется, что по новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.