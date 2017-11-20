Уровень безработицы в России в октябре превысил 5%

Уровень безработицы в России в октябре составил 5,1% после 5% в сентябре. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«В октябре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 млн человек в возрасте 15-72 лет, или 5,1% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — заявили в ведомстве.

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Также стало известно, что в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Ранее Минтруд рассказал о причинах роста безработицы в России.