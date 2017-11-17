Польша призвала отказаться от поставок природного газа из России

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире «Польского радио» призвал страны ЕС отказаться от поставок природного газа из России.

«Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт. Более того, мы призываем другие страны, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить эту часть Европы газом из других государств мира», — сказал он.

Отмечается, что Польша назвала низкое качество газа из России причиной отказа от него.