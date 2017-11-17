Moody's повысило рейтинги Индии впервые за 14 лет

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенные рейтинги Индии впервые с 2004 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что в рейтинге агентства Индия поднялась с последней ступени инвестиционного уровня «Baa3» до «Baa2».

Эксперты Moody's объяснили повышение рейтингов Индии успешными реформами индийского правительства и высокими темпами роста экономики в Индии.

Ранее сообщалось, что премьер Индии ввел в эксплуатацию строившуюся 30 лет плотину.