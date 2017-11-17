Moody's повысило рейтинги Индии впервые за 14 лет
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенные рейтинги Индии впервые с 2004 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что в рейтинге агентства Индия поднялась с последней ступени инвестиционного уровня «Baa3» до «Baa2».
Эксперты Moody's объяснили повышение рейтингов Индии успешными реформами индийского правительства и высокими темпами роста экономики в Индии.
Ранее сообщалось, что премьер Индии ввел в эксплуатацию строившуюся 30 лет плотину.