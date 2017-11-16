Начались продажи билетов в плацкарт на все дни новогодних каникул

17 ноября начинается продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов ФПК отправлением с 1 января 2018 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в РЖД.

В компании подчеркнули, что купить билеты можно будет на даты отправления поездов до 15 января 2018 года включительно.

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Как отмечается, «пиковые» даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 6, 7 и 8 января 2018 года. В РЖД уверяют, что спрос пассажиров на новогодние перевозки в плацкартных вагонах будет удовлетворен в полном объеме.

Ранее ФАС выяснила, что места в некоторых плацкартных вагонах из Москвы оказались дороже авиабилетов.