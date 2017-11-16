Места в плацкарте оказались дороже авиабилетов

Стоимость билетов Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в плацкартные вагоны в ряде случаев выше, чем стоимость авиабилета компании «Победа» по тому же маршруту. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

ФАС решила проанализировать стоимость билетов отправлением 30 октября из Москвы.

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Так, авиабилет из столицы в Новосибирск обошелся бы в 4 000 руб., а билет на плацкартный нефирменный вагон (минимальная стоимость) — 4 100 руб. Разница во времени пути — четыре часа против двух суток.

Улететь в Сургут в тот же день можно было за 3 500 руб., а отправиться плацкартным вагоном — 3650 руб. Разница во времени пути — 3 часа 10 минут против 1 дня 22 часов.

Помимо этого, в ФАС выяснили, что в ряде случаев билет в купе стоит дешевле. Например, место в плацкарте 30 октября из Адлера в Москву стоило 4 767,50 руб., а в купе — 4 457,30 руб.

Для увеличения пассажиропотока и доходности ведомство рекомендует обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество предоставляемых гражданам услуг в целом.

Ранее сообщалось, что билеты в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования с отправлением с 1 января 2018 года поступят в продажу 17 ноября.