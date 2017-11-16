Минтруд прокомментировал слова Кудрина о нехватке денег на пенсии

Минтруд России прокомментировал «Газете.Ru» высказывания экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о дефиците средств в Пенсионном фонде России.

«Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться. При этом размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится. Наоборот, обеспечивается рост всех видов пенсий, назначаемых и выплачиваемых по линии ПФР. Пенсия и дальше будет только расти — как в результате ежегодной индексации не ниже уровня инфляции за предыдущий год (для неработающих пенсионеров), так и в результате ежегодной августовской корректировки (для работающих пенсионеров)», — заявили в пресс-службе министерства.

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В Минтруде напомнили, что в 2017 году обеспечена индексация страховых пенсий на 5,8%, что превышает инфляцию 2016 года (5,4%). На 2018 год в бюджете Пенсионного фонда России заложены средства для индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на уровне 3,7%.

Ранее Кудрин сообщил, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец опровергла заявление Кудрина о нехватке средств в Пенсионном фонде России.