В ПФР поспорили с Кудриным о пенсиях

Пенсионный фонд России прокомментировал «Газете.Ru» заявление экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Александра Кудрина о нехватке денег у властей на выплаты пенсий.

«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — заявили в фонде.

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Ранее Кудрин сообщил, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию.

Он также подчеркнул, что за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП (около 2,5 трлн рублей в год).