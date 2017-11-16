Медведев поручил РЖД возобновить продажи билетов на плацкарты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что он дал поручение РЖД и ведомствам возобновить в середине ноября продажи билетов в плацкартные вагоны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть целый ряд резонансных вещей. Не так давно обсуждался вопрос о приостановке продажи билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года, нужно все возобновить, прямо с середины этого месяца такое поручение даю и железной дороге и, естественно, министерству транспорта и антимонопольной службе», — сказал Медведев.

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Ранее сообщалось, что правление Федеральной антимонопольной службы утвердило решение о нулевой индексации тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных вагонах.

В ФАС подчеркнули, что РЖД и ФПК просили проиндексировать в 2018 году эти перевозки на 3,9%, а антимонопольная служба предлагала уменьшить тариф на 10%.