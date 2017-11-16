ЦБ рассказал о фактах продажи новых купюр 200 и 2000 рублей выше номинала

Центробанк России сообщил о том, что в интернет-пространстве произошли случаи продажи новых банкнот номиналом 200 и 2000 руб. выше номинальной стоимости, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Центробанка России.

«В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 руб. по стоимости выше номинала. Никакой надобности приобретать их нет», — говорится в сообщении.

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В ЦБ отметили, что новые купюры будут вводиться в обращение на территории России постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования.

«В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах», — уточнили в пресс-службе.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб. 12 октября 2017 года.