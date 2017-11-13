СМИ: шампанское и игристые вина подорожают к Новому году

Стоимость шампанского и игристых вин может возрасти к новогодним праздникам на 10-15%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальную торговую ассоциацию и Российскую ассоциацию экспертов рынка ритейла.

Издание отмечает, что цены на указанные напитки вырастут в связи с неурожаем в Европе, в том числе во французской провинции Шампани.

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Как сообщил глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков, серьезного подорожания игристых напитков нижнего ценового сегмента «вряд ли стоит ждать».

При этом цены на французское шампанское в сегменте «средний» и «средний плюс» вырастут до 15%.

Зуйков уточнил, что наценка торговых сетей на эти напитки выше, а сами они дороже, в связи с этим стоит ожидать большего повышения их стоимости.

«Уходящий 2017 год можно охарактеризовать как год, в который покупатели уже привыкли к новым реалиям. Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам — коньяка, виски и так далее», — заявил он.

Зуйков добавил, что цены на эти напитки также увеличатся максимум на 15%.

Отмечается, что импортеры игристых вин подтверждают этот прогноз.