Огромный потенциал: Freedom Holding Corp. Турлова будет развивать свою экосистему в Японии

Freedom Holding Corp., которая принадлежит казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову, докапитализировала свою дочернюю структуру Freedom Japan Co., Ltd. Эта компания занимается страхованием, авторетейлом и консалтингом. Freedom Holding Corp. последовательно расширяет географию своего присутствия: открывает брокера и банк в Турции, подает заявку на банковскую лицензию во Франции, рассматривает возможность выхода в США. А теперь холдинг возвращается к планам развивать свою экосистему и в Японии.

Сделка на полмиллиона

Freedom Holding Corp. выкупила 1800 обыкновенных акций своей дочерней компании Freedom Japan Co., Ltd., которые размещались по цене 50 тыс. иен за штуку. Так холдинг докапитализировал принадлежащую ему структуру и увеличил долю владения до 90%. Общая капитализация Freedom Japan Co., Ltd. составила 100 млн иен.

Оставшиеся 10% принадлежат локальному игроку — Ledax Co., Ltd., который занимается покупкой, продажей и дистрибуцией автомобилей, страховым бизнесом, а также специализируется на сделках слияний и поглощений. В декабре 2025 года компании подписали соглашение о создании совместной организации, которая будет оказывать цифровые финансовые услуги. Планируется сосредоточить совместные усилия на рынке кредитования: от стандартных банковских займов до модели BNPL.

«Япония очень интересный для нас рынок. Это один из ключевых мировых финансовых центров с высокой конкуренцией, которую мы не боимся, а напротив, видим для цифровой экосистемы Freedom в этом огромный потенциал. Наш онлайн супер-маркет Arbuz.kz уже заключил эксклюзивные соглашения с японскими партнерами на поставки товаров для пользователей нашего SuperApp. Это можно считать первым шагом. В целом быстрее ориентироваться на местном рынке и лучше его понимать нам помогают наши партнеры из Ledax, без которых нам точно было бы сложнее решать наши задачи», — заявил Тимур Турлов.

Большие планы на японский рынок

В конце прошлого года с официальным визитом Японию посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его сопровождали представители предпринимательского сообщества страны, среди которых было руководство Freedom Holding Corp. За время переговоров Япония и Казахстан подписали 47 коммерческих соглашений на $3,7 млрд — в том числе Freedom Holding Corp. заключил соглашение с Ledax Co., Ltd.

«Мы будем конкурентноспособны в Японии с суперприложением Freedom SuperApp. Казахстан очень технооптимистичная страна, у нас проще с регулированием многих вещей. В Японии все очень консервативно, им сложнее развивать и внедрять технологии. Если у нас получится собрать коллаборацию между их размером и нашей энергией, быстрым внедрением и тестированием, получилось бы крутое партнерство», — делился Тимур Турлов во время поездки в Токио.

Глобальный рост

Расширение Freedom Holding Corp. за пределы Казахстана становится все масштабнее. В июне холдинг подписал соглашение с правительством Монголии о развитии сотрудничества в сферах финансов, электроники и инноваций. Недавно глава холдинга посещал Пакистан, чтобы обсудить с властями возможное партнерство — Freedom Holding собирается открыть в стране филиал банка. Турлов считает, что этот рынок недооценен, тогда как молодое население страны готово к появлению сильного цифрового банка.

Первым примером успешного переноса экосистемной модели за рубеж стал Таджикистан, где Freedom открыл полностью цифровой банк. Путь, который компания прошла в условиях домашнего рынка за 10 лет, в тут удалось повторить всего за 2 года. Следующий крупный эксперимент, судя по новостям от компании, планируется в Турции. Холдинг уже открыл брокера Freedom Yatırım и занимается покупкой Turkish Bank, который работает в стране уже более 30 лет. В Турции живет 90 млн человек, что в 4,5 раза больше, чем в Казахстане. Если Freedom успешно масштабирует экосистему на Турцию, то это докажет эффективность модели и значительно упростит холдингу путь на другие рынки. Не удивительно, что Турлов готов инвестировать в это $300 млн.

Еще амбициознее звучит план выйти на банковский рынок Франции. Компания подала соответствующую заявку и теперь ждет решение регулятора. На развитие европейского бизнеса компания готова выделить еще 500 млн евро. Крупная сумма оправдывается задачами, которые стоят перед холдингом. Рынок Франции открывает Freedom доступ ко всей банковский инфраструктуре Европы. Турлов ставит амбициозную задачу за 3 года привести в экосистему 50 млн активных клиентов. Сейчас всеми сервисами холдинга с учетом компаний-партнеров пользуются 14 млн человек.

Еще одна точка на карте, куда Freedom Holding Corp. стремится, — США. В феврале в интервью Bloomberg, Тимур Турлов говорил о возможность расширении финтеха на эту страну. Бизнесмен рассматривает разные сценарии от приобретения уже существующей компании до самостоятельной заявки на лицензию.

Амбиции Freedom Holding Corp. поддерживаются сильными финансовыми результатами. По итогам 2026 фискального года, который закончился 31 марта, холдинг получил рекордную выручку в $2,19 млрд. Прибыль компании удвоилась с $76,2 млн до $153,3 млн, несмотря на активное инвестирование в собственные проекты. Так Freedom вкладывает миллиарды долларов в развитие ИИ и сопутствующей инфраструктуры в Казахстане. А совокупные активы холдинга достигли $13,16 млрд против $9,92 млрд годом ранее. Это говорит об устойчивости компании и готовности перенаправлять прибыль на развитие бизнеса.