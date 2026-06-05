ИИ для малого бизнеса. Как крупные платформы упрощают доступ к технологиям

Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего для малого и среднего бизнеса: крупные платформы уже сегодня предлагают предпринимателям готовые решения, которые сокращают издержки, повышают конверсию и ускоряют запуск новых проектов. На круглом столе «Искусственный интеллект для малого и среднего бизнеса: от первых экспериментов к измеримой прибыли», прошедшем в рамках Петербургского международного экономического форума, представители технологических компаний и франчайзинговых сетей обсудили, как ИИ-решения меняют сектор МСП.

Дискуссия состоялась на стенде медиахолдинга Rambler&Co. Модератором выступил шеф-редактор объединенной редакции холдинга Кирилл Шишов. Участниками обсуждения стали директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов, заместитель управляющего директора «Авито» Левон Айрапетян и директор группы компаний «Ракета» и самарской розничной сети «Додо Пицца» Юрий Троян. Они рассказали, как ИИ-инструменты становятся доступными «из коробки», почему скорость внедрения технологий определяет конкурентоспособность и какую роль в эпоху алгоритмов по-прежнему играет человеческий фактор.

Rambler&Co

Технологический драйвер

Открывая дискуссию, Шишов отметил, что на протяжении почти двух десятилетий численность субъектов малого и среднего предпринимательства в России сохранялась на уровне 5–6 млн единиц. Переломная динамика началась с 2019 года: к 2024-му количество предприятий в секторе выросло почти на 1 млн. По мнению модератора, такой рост напрямую связан с развитием цифровых платформ и маркетплейсов, которые помогают предпринимателям выстраивать логистику и коммуникацию с клиентами.

«Без использования ИИ конкурентные возможности любого предприятия в скором будущем будут снижаться. Искусственный интеллект становится не просто модной игрушкой, а необходимым условием для выживания», — подчеркнул Шишов.

По его словам, ИИ уже стал технологическим драйвером, и ключевой вопрос сегодня заключается не в том, нужно ли его внедрять, а в том, кто успеет сделать это раньше.

Сценарии вместо отдельных сервисов

Константин Романов рассказал, что Билайн более 10 лет развивает технологии искусственного интеллекта и сегодня обслуживает от малого бизнеса и предпринимателей до топ-100 российских компаний. Ключевой принцип подхода — отталкиваться от потребностей и возможностей клиента, предлагая решения под разные задачи.

Для крупных компаний предлагаются платформы, на которых корпоративные данные безопасно взаимодействуют с ИИ-моделями, а агенты помогают проектировать бизнес-процессы. Для малого бизнеса создана платформа с легким доступом к ИИ: предприниматель в несколько кликов может создать контент для рекламы, сгенерировать логотип, подготовить продающий текст или запустить чат-бота для общения с клиентами.

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«Мы не просто даем сервисы — мы даем сценарии для бизнеса, решения конкретных задач предпринимателя. В отличие от многих игроков, мы не замыкаем человека на одной нейросети, потому что они все развиваются — и российские, и американские, и китайские», — пояснил Романов.

Он подчеркнул, что именно с такой философией компания пошла к малым предпринимателям и создала платформу, где они за три клика могут решать свои задачи. Основные запросы любого предпринимателя — привлечение клиентов и выстраивание коммуникации. Для этого нужны простая реклама, качественный контент и чат-бот, который говорит на естественном языке и автоматически обрабатывает заявки.

«Это уже доступно любому предпринимателю, независимо от размера бизнеса. Все сервисы собраны в едином интерфейсе — это полностью цифровой путь, без участия человека. Можно платить картой или по счету юридического лица, сразу запустить гипотезу и проверить ее на реальном рынке», — отметил спикер.

По оценке Романова, предпринимателю достаточно тратить порядка 1–2 тыс. рублей в месяц, чтобы закрывать базовые задачи по созданию контента для привлечения клиентов и наладить простую и эффективную коммуникацию с ними. В дальнейшем компания планирует добавлять все больше сценариев, чтобы максимально удовлетворить потребности пользователей. Кроме того, доступ к разным нейросетям избавляет предпринимателя от риска блокировки проекта из-за привязки к одному вендору. В условиях глобальной конкуренции разработчиков из США, Китая и России это принципиально важно — работа идет напрямую, без VPN, дополнительных настроек и барьеров, как и полагается корпоративным сервисам.

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«Невидимые» алгоритмы и осязаемые инструменты

Большинство представителей МСП пока находятся на стадии точечных экспериментов с ИИ, а не системной интеграции, отметил Айрапетян.

«Те из МСП, кто быстрее перейдет от точечных экспериментов к системной перестройке работы, вырвутся вперед», — сказал спикер.

По его словам, на платформе «Авито» алгоритмы искусственного интеллекта сопровождают пользователя на каждом шагу: от создания объявления до его продвижения, анализа отзывов и обеспечения безопасности. К ним можно отнести алгоритм ранжирования в поиске Avito Ranking, который учитывает более 100 факторов, что повысило релевантность выдачи объявлений на 25% и вдвое сократило показы нерелевантных. Также внедрена система персонализации, благодаря которой более половины сессий состоят только из просмотра рекомендаций, без ввода поискового запроса.

Кроме этого, около 99% объявлений модерируются автоматически, а ежедневно через проверки проходит порядка 25 млн публикаций.

Из «осязаемых» инструментов для продавцов уже доступны: ассистент Avito Pro (в тестовом режиме), который интегрирован в личный кабинет продавцов и анализирует статистику объявлений, выявляет причины изменений метрик с учетом трендов платформы. В будущем он сможет автоматически создавать продающие описания и частично автоматизировать работу с объявлениями, повышая эффективность профессиональных пользователей.

ИИ как часть ДНК бизнеса

Юрий Троян напомнил, что компания изначально позиционировала себя как технологичный проект. Облачная система Dodo IS, которую он назвал «бабушкой современного ИИ», регламентирует процесс приготовления заказа на кухне через планшеты, позволяя отслеживать ошибки и оптимизировать скорость.

Сегодня сеть использует искусственный интеллект для контроля качества продукции: компьютерное зрение проверяет, правильно ли разрезана пицца и соответствует ли бортик стандартам. В маркетинге генерация персонажей для опросов и анализа отзывов позволила сократить фонд оплаты труда отдела на 40%.

«Мы внедряли ИИ еще тогда, когда это не было мейнстримом. Если хочешь идти вперед, нужно бежать быстрее других», — подчеркнул Троян.

Коллаборации и человеческий фактор

В ходе дискуссии спикеры сошлись во мнении, что будущее — за коллаборациями платформ. Константин Романов описал сценарий, при котором предприниматель в едином интерфейсе может проверить гипотезу, создать контент, запустить рекламу, подключить платежный сервис и разместить товар на маркетплейсе.

Левон Айрапетян привел метафору «Формулы-1»: если всем раздать одинаково мощные ИИ-инструменты, преимущество получат те, кто лучше реализует идеи и выстроит коммуникацию с клиентом.

«Предпринимательский талант, дух — именно это будет стратегически отличать одних от других, даже когда технологии выравняются», — резюмировал он.

Юрий Троян добавил, что ИИ должен стать структурным подразделением любого бизнеса, однако управление и реализация идей по-прежнему остаются за человеком.

«Без людей, слава богу, все равно никуда. И нам нужно будет этим управлять, организовывать и реализовывать те идеи, которые будут предлагать технологии», — заключил он.

По итогам круглого стола Шишов констатировал: инструменты ИИ уже доступны предпринимателям, вопрос лишь в скорости их внедрения и готовности перестраивать процессы под новые возможности.