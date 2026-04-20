От паузы к развитию: как российские активы перезапустили инвестиционный цикл

После 2022 года в российской экономике сформировался особый класс активов — предприятия, которые сменили собственников на фоне ухода иностранных компаний. В большинстве случаев это были работающие бизнесы с выстроенными процессами, но с одной общей особенностью: инвестиционная активность на этапе перехода практически остановилась. Как изменилась ситуация — в материале «Газеты.Ru».

На перепутье

Причины «инвестиционной паузы» были как объективными, так и субъективными: санкционное давление, неопределенность со стратегией, подготовка к продаже или реструктуризации, желание напоследок выжать из бизнеса максимум. В результате в 2022–2023 годах значительная часть таких активов перешла в режим поддержания, если не сказать выживания: производство, хотя и пробуксовывало, но в целом продолжалось, новые проекты были отложены в долгий ящик.

По данным исследования НИУ ВШЭ, около 67% иностранных компаний в этот период заявили о сокращении инвестиционных параметров деятельности.

Приход новых собственников обозначил новый период в развитии активов. Большая часть из них была приобретена на дорогие кредитные деньги, а чтобы их вернуть, нужна новая стратегия развития, перенастройка системы с фокусом на эффективность, предполагающая рост производства, запуск новой продукции, расширение рынков сбыта.

Рестарт по отраслям

Показательный пример — сегмент общественного питания. После ухода McDonald's и перезапуска сети под брендом «Вкусно — и точка» компания на первых порах сосредоточилась на стабилизации операционной модели, а затем перешла к модернизации ресторанов, цифровых сервисов и логистики. Уже в 2023 году «Вкусно — и точка» объявила о планах открыть 50 новых ресторанов, а в 2024 году было подписано соглашение о развитии сети с инвестициями в размере 1,2 млрд рублей.

Похожая логика прослеживается и в промышленности. В сегменте упаковки активы компании Tetra Pak свернули инвестиции в 2022 году. Затем, после локализации в России под названием «Упаковочные системы» и смены собственников, компания прошла процесс адаптации к новым реалиям, прежде чем вернуться к инвестициям в производственные мощности и технологические процессы.

В автомобилестроении сценарий аналогичен. Холдинг АГР, купивший бывшие заводы Volkswagen и General Motors, взял на себя обязательства по инвестициям в размере 87,7 млрд рублей в рамках специальных инвестиционных контрактов. Средства направят на локализацию производства автокомпонентов, включая электронику, коробки передач и двигатели.

В молочной отрасли тренд на инвестиции после смены собственника также набирает силу. Яркий пример — компания «Логика молока» (бывшая «Данон Россия»).

Председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов так описал ситуацию, в которой был приобретен бизнес: «Инвестиционных программ не было в принципе – после известных событий в 2022 году прежние владельцы свели их вообще до нуля».

По итогам 2024 года компания отчиталась о росте объемов производства более чем на 20%, а объем средств на развитие был увеличен с 2 до 7 млрд рублей. До 2030 года компания планирует инвестировать около 100 млрд рублей.

Наконец, строительный ретейл «Лемана ПРО» (ранее Leroy Merlin) после смены собственника и ребрендинга в 2024 году также анонсировал масштабный инвестпроект. Компания построит в Новосибирской области складской комплекс класса А стоимостью 2 млрд рублей. Заместитель генерального директора Вера Бояркова назвала его «стратегически важным объектом, который позволит существенно усилить логистическую инфраструктуру в Сибири и на Дальнем Востоке».

Работа на регионы

Системное обновление инфраструктуры, отложенное в 2022–2023 годах, сейчас начинает набирать обороты. Например, в Красноярске в модернизацию молочного комбината «Логики молока» направят около 2 млрд рублей: обновляют оборудование, внедряют современные системы очистки и увеличивают мощности. В Шадринске программа до 2029 года превышает 3,7 млрд рублей и включает запуск новых продуктовых линий, модернизацию водоподготовки и замену инженерной инфраструктуры. На юге страны, в Тихорецке, запущен проект полной модернизации производственных линий стоимостью до 1 млрд рублей.

При этом инвестиции имеют и выраженный региональный эффект. Для таких городов, как Шадринск, Лабинск или Ялуторовск, молочные комбинаты остаются системообразующими предприятиями. Их модернизация означает не только рост выпуска, но и стабильный спрос на сырье у местных хозяйств, обновление инфраструктуры и повышение качества рабочих мест.

Фактически речь идет о перезапуске инвестиционного цикла после вынужденной паузы. А также о попытке закрепить за собой позиции в новой конфигурации рынка, где конкурентоспособность все чаще определяется именно состоянием производственной базы.