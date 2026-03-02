Патентный ребус. Спор вокруг технологии очистки нефти ИНК продолжился

Спор вокруг технологии нейтрализации серосодержащих соединений в нефти, разработанной Иркутской нефтяной компанией (ИНК), получил окончательное судебное решение — в пользу ИНК. Суд по интеллектуальным правам признал разработку ИНК независимой. Тем не менее проигравшая сторона, ООО НПП «Нефтехимсинтез», продолжает попытки оспорить чистоту технологии административным путем. Компания обратилась в Роспатент, который ранее зарегистрировал патент ИНК. Ведомство перенаправило письмо в правоохранительные органы.

Эксперты отмечают, что сам по себе факт межведомственной переписки Роспатента и МВД - это стандартный документооборот, предусмотренный регламентом, и не свидетельствующий о наличии нарушений интеллектуальных прав.

Очередное обращение «Нефтехимсинтез» в Роспатент пытаются представить как основание для сомнений в законности этих прав.

В центре внимания оказалась технология нейтрализации серосодержащих соединений. ИНК зарегистрировала собственную разработку в Роспатенте в 2023 году, однако учредители «Нефтехимсинтеза» попытались оспорить ее патентную чистоту, заявив о зависимости патента ИНК от их изобретения. При этом в мире существует множество технологий нейтрализации серосодержащих соединений -разработки в этой области ведутся как отраслевыми институтами, так и самими нефтедобывающими компаниями.

Судебная победа ИНК

Арбитражный процесс поставил точку в вопросе патентной чистоты технологии ИНК. Суд по интеллектуальным правам в первой и кассационной инстанциях подтвердил: технология иркутской компании носит самостоятельный характер, а претензии «Нефтехимсинтеза» необоснованны. Решения судов вступили в законную силу. Попытки оспорить независимость разработок ИНК после проигрыша в суде выглядят не как защита интеллектуальных прав, а как затянувшееся разбирательство.

ИНК известна в отрасли как лидер по разведке и поиску углеводородного сырья в Восточной Сибири, самостоятельно сформировавшая свою сырьевую базу. Компания первая в регионе приступила к промышленной добыче нефти и переработке газа. В последние годы развивает направления глубокой переработки газа и производства продуктов неорганической химии. Компания одной из первых в России начала промышленное применение обратной закачки газа в пласт в рамках рационального природопользования и повышения нефтеотдачи пластов.

Портфель ИНК насчитывает более 100 патентов на собственные технологии. В структуре группы компаний создан научный центр, более 50 сотрудников являются авторами запатентованных технических решений. Компания поддерживает взаимодействие с институтами РАН, НОЦ «Байкал» и отраслевыми вузами. Специалисты ИНК неоднократно становились лауреатами отраслевых конкурсов, отмечены государственными наградами.

В самой ИНК ситуацию комментируют сдержанно, отмечая, что вопрос получил исчерпывающую правовую оценку в судебном порядке. В компании отметили, что занимаются технологиями нейтрализации серосодержащих соединений на протяжении многих лет и продолжают совершенствовать собственные разработки.

Подобные случаи, когда проигравшая в суде сторона переносит спор в административную плоскость, встречаются нередко. Юридически вопрос технологии ИНК разрешен окончательно, а используемые заявителем методы все больше напоминают попытку создать информационный шум вокруг нефтяной компании, чье технологическое лидерство и уверенное развитие в регионе признано и отраслевым сообществом, и государством.