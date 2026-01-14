Новая эра: как изменится казахстанская логистика после запуска дронов

Казахстан может стать пионером в области беспилотной доставки товаров. Компания Freedom Holding Corp. готовит к запуску инновационный сервис, который способен радикально изменить представление о логистических услугах в стране. Внедрение дронов в процесс доставки может ускорить и повысить эффективность логистических операций, открыв новую эру в развитии отрасли.

Первый шаг – подписание меморандума с минцифры РК

Решающим моментом на пути к внедрению передовых технологий стало соглашение между министерством цифрового развития Республики Казахстан и компанией Freedom Lifestyle. Этот меморандум — первое подобное соглашение в стране — призван стать фундаментом для развития сервисов беспилотной доставки. Документ подчеркивает готовность Казахстана активно продвигаться вперед в сфере технологических инноваций.

Пилотные проекты должны продемонстрировать, что доставка с помощью дронов может быть не только эффективной, но и безопасной в условиях крупного города. Они призваны соединить инновационные разработки с повседневной жизнью казахстанцев.

Беспилотная доставка: что ждет казахстанцев?

С запуском пилотных проектов жители Казахстана получат возможность получать различные товары с помощью беспилотных летательных аппаратов. Среди товаров — продукты питания, лекарства и товары повседневного спроса. Однако на начальном этапе будут действовать некоторые ограничения: — максимальный вес груза не превысит 10 килограммов; — радиус доставки будет ограничен 3 километрами от двух определенных точек в верхней и средней частях Алма-Аты.

Запуск проекта запланирован на первые месяцы 2026 года. Полеты будут осуществляться днем и только при благоприятных погодных условиях. По мере успешного внедрения технологии количество дронов в небе над городом будет увеличиваться. В дальнейшем планируется расширить проект, в том числе на сельские районы.

Чем еще отличился Freedom Holding Corp.

Компания уже добилась значительных результатов в области беспилотных технологий. Она успешно провела испытания грузовых дронов в степной местности, получила необходимые сертификаты соответствия и начала тестирование роботизированных собак для решения задач «последней мили» доставки.

В настоящее время Freedom Holding Corp. активно ведет переговоры с различными государственными органами: акиматом Алма-Аты, авиационной администрацией и министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Основной целью переговоров является урегулирование вопросов, связанных с использованием воздушного пространства на малых высотах, а также участие в разработке новых законодательных инициатив.

Роботы-собаки и дроны-доставщики: следующий этап развития логистики

Ожидается, что уже во второй половине 2026 года на складах Freedom Holding Corp. начнут работать роботы-собаки. Они будут помогать в решении логистических задач на этапе «последней мили». Сейчас управление роботами осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, однако компания стремится научить их работать в автономном режиме.

Предполагается, что стоимость одной доставки с помощью дрона составит около 2800 тенге. К концу 2026 года Freedom Holding Corp. планирует снизить цену до уровня цен на курьерскую доставку. Кроме того, компания намерена разработать собственные дроны VTOL — беспилотные аппараты с вертикальным взлетом, способные преодолевать значительные расстояния. Создание таких дронов — одна из приоритетных задач на ближайшее будущее.

Первыми регионами, где будет запущена услуга беспилотной доставки, станут Алма-Ата, Алматинская область и Шымкент. Спектр доставляемых товаров не ограничится продуктами питания и блюдами из ресторанов, поскольку в экосистему Freedom входят различные компании со своими складскими помещениями.

Сколько Freedom Holding Corp. тратит на инфраструктуру

На первом этапе в проект было вложено около $120–130 тысяч. Эти средства были направлены на проведение начальных исследований, обучение первых пилотов дронов, закупку первой партии беспилотных аппаратов и реализацию первых реальных доставок.

В 2026 году Freedom Holding Corp. планирует инвестировать в проект не менее $2 млн. Средства пойдут на строительство специализированной лаборатории по робототехнике, где будут тестировать дроны, изучать возможности роботизированных собак и создавать различные детали с помощью 4D-принтера.

За последние три года стоимость технологий, необходимых для производства беспилотников, снизилась вдвое. Эксперты предполагают, что в ближайшие 3–4 года произойдет дальнейшее удешевление производства. В Freedom Holding Corp. считают, что это значительно расширит возможности рынка беспилотных технологий в Казахстане.

На данный момент доставка с помощью дронов рассматривается как инвестиция в технологическое будущее страны, а не как проект, который быстро окупится. Тем не менее в компании уверены, что с ростом числа дронов в небе себестоимость их производства существенно снизится.

Еще больше инноваций на форуме Digital Bridge 2025

Форум Digital Bridge 2025 стал площадкой для презентации инновационных решений от команды Freedom X — подразделения холдинга, специализирующегося на исследованиях и разработках. Среди представленных разработок — дронопорт, созданный в сотрудничестве с Nazarbayev University, дроны, которые уже доставляют заказы для Arbuz.kz, и четвероногие роботы, которые в скором времени могут выйти на улицы городов и помочь в решении логистических задач.

Freedom Holding Corp. стремится сделать роботизированную доставку привычным явлением. На стенде холдинга продемонстрировали, что дроны могут доставить продукты в один из районов Алма-Аты за 8–10 минут. Следующим шагом станет внедрение в городскую логистику роботов-собак.

Запуск сервиса беспилотной доставки от Freedom Holding Corp. может стать знаковым событием для логистической отрасли Казахстана. Это не только продемонстрирует способность страны осваивать передовые технологии, но и сделает их более доступными для всех жителей. Беспилотные технологии могут стать неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев.