Цифровизация и ИИ в металлургии: как большие языковые модели изменили отрасль

Участники металлургической отрасли перешли от экспериментов к системному использованию ИИ. Большие языковые модели, генеративные нейросети и инструменты на их основе (ChatGPT, DeepSeek, Qwen и др.) также стали полноценным элементом технологической инфраструктуры и интерфейсом между человеком и данными. Как ИИ внедряется в металлургии — в материале «Газеты.Ru».

Некоторые тренды

Цифровизация продолжает ускоряться, охватывая как бытовые сервисы, так и сложные промышленные производства. Металлургические компании активно внедряют ИИ для повышения эффективности процессов, стабильности качества продукции, обеспечения безопасности производства и снижения воздействия на окружающую среду.

Еще в 2024 году, согласно исследованию «Яков и Партнеры», 55% участников рынка металлургии планировали увеличить эффект от цифровизации в горизонте 2–3 лет. При этом компании сталкиваются с вызовами: ростом сложности внедряемых решений в связи с переходом на более продвинутые технологии, применением ИИ и повышением охвата процессов в периметре цифровизации.

Этим продиктованы текущие тренды в отрасли на переход от экспериментальных пилотов к системному промышленному использованию ИИ. Металлургические предприятия интегрируют цифровые решения и интеллектуальных ассистентов в производственные процессы и корпоративные функции.

«Драйверами системной интеграции ИИ служат высокий уровень автоматизации производства, сложные и насыщенные данными технологические процессы, а также высокая капиталоемкость», — считает директор департамента технологий искусственного интеллекта «Русала» Михаил Граденко.

close Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Одним из современных трендов для бизнеса, включая крупные промышленные компании, является внедрение инструментов обработки неструктурированных данных (текста, речи, видео), интеллектуальные интерфейсы (чаты, ассистенты), а также решения для ускорения аналитики и клиентского сервиса.

Какие задачи решают компании

ИИ-продукты в металлургии используются для оптимизации производственных и управленческих процессов. В рамках концепции Data-driven enterprise, когда компания строит процессы на основе непрерывной интеграции данных и аналитики, предприятия переходят от накопления информации к принятию решений на ее основе. Это повышает эффективность как отдельных операций, так и цифровой трансформации в целом.

Важную роль играет интеллектуальная интеграция: объединение АСУ ТП и MES с ИИ для оптимизации и предиктивного управления параметрами производства в режиме реального времени.

ИИ и большие данные обеспечивают переход от классической аналитики к ИИ-продуктам, которые способны:

прогнозировать отклонения от стандартов и технологических режимов;



оптимизировать графики работ оборудования и персонала;



анализировать энергопотребление и предлагать способы его снижения;



автоматически извлекать ключевые данные из документов;



генерировать отчеты, резюме встреч и полезные в повседневной работе материалы.

close Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

«Среди распространенных результатов внедрения LLM-сервисов – ускоренная разработка ПО, улучшение качества документации и ускорение принятия решений», – отмечает Граденко (от ред. — LLM (Large Language Models) – это современный тип программы искусственного интеллекта, которая может распознавать и генерировать текст).

Кейс «Русала»

Производственные площадки «Русала» расположены в десятках городов в России и за рубежом. В условиях распределенных команд и гибридного формата работы встречи стали одним из ключевых элементов управления, а их содержание – стратегическим активом.

«Менеджер обычно участвует в 4–8 встречах в день, при этом значительная часть решений фиксировалась только устно, а потери от неформализованных договоренностей могли достигать 10–15% рабочего времени команды», — уточняет руководитель направления Data Science Operations «Русала» Иван Казарин.

Технологии ИИ применяют для автоматизации обработки речи и создания ассистентов. Это актуально как для индивидуальных пользователей (например, студентов), так и для бизнеса, где требуется структурированная работа с контентом встреч и мероприятий.

«Русал» разработал корпоративный транскрибатор на основе ASR и LLM-сервисов, который:

автоматически преобразует аудио- и видеозаписи встреч в текст;



определяет спикеров;



формирует краткие отчеты с ключевыми решениями;



структурирует длинные записи в удобные логические блоки;



обрабатывает крупные файлы (до 5 ГБ) без необходимости разбиения.

close Depositphotos

«Инструмент позволяет фиксировать все важные договоренности, ускоряет подготовку протоколов, повышает прозрачность коммуникаций и обеспечивает возможность интегрировать результаты в корпоративные процессы. Потоки речи превращаются в управляемые знания, минимизируется ручной труд, а сотрудники получают время для решения более сложных и творческих задач», — отмечает эксперт.

Советы для эффективного внедрения

Для успешного внедрения LLM-продуктов в компании важно выполнить несколько условий, говорит Михаил Граденко. Прежде всего необходимо определить задачи, где ИИ способен ускорить работу или снять рутинные нагрузки: поддержка сотрудников и клиентов, фиксация договоренностей, саммаризация документов, генерация отчетов, поиск знаний. Далее важно оценить качество и объем данных, доступность инфраструктуры, уровень компетенций. Это позволяет выбрать реалистичные направления внедрения.

«Начинать лучше с наиболее доступных и при этом полезных функций, например, ассистентов для обработки документов, сервисов для транскрибации встреч», — считает Иван Казарин.

close Depositphotos

В процессе внедрения интеллектуальные сервисы адаптируются к специфике бизнеса и повышают качество рекомендаций по мере накопления данных.

«Следует отметить важность структурированного вывода моделей. Результаты ИИ должны быть формализованы и легко интегрируемы в корпоративные системы, что повышает доверие и качество контроля», — говорит эксперт.

Внедрение ИИ должно решать конкретные бизнес-задачи и повышать эффективность компании. Современное промышленное предприятие – это система, управляемая данными. ИИ помогает понимать происходящее, прогнозировать события и принимать решения быстрее и точнее. При этом, как отмечают эксперты, лучше небольшая работающая функция, чем масштабный проект, который так и не был реализован.